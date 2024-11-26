В Британии умер самый старый мужчина в мире

Житель Британии Джон Альфред Тиннисвуд, который считался самым старым мужчиной в мире, умер в понедельник, 25 ноября, в возрасте 112 лет.

Об этом сообщило агентство AP, передает «Европейская правда».

Отмечается, что Тиннисвуд умер в понедельник, 25 ноября в доме престарелых в Саутпорте. Мужчина родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле, городе, где он вырос и встретил свою жену Блодвен.

Фото: Книга рекордов Гиннеса

Тиннисвуд служил в корпусе Королевской армии, где отвечал за управление финансами, а также за организацию поставок продовольствия и поиск пропавших солдат.

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После войны он работал в бухгалтерии компаний Shell и BP, прежде чем уйти на пенсию в 1972 году в возрасте 60 лет.

Книга рекордов Гиннеса проинформировала, что после того, как мужчине исполнилось 100 лет, он ежегодно получал открытку на день рождения от королевы Елизаветы II, которая была почти на 14 лет моложе его.

Також отмечается, что Джона Тиннисвуда признали старейшим мужчиной в мире после смерти венесуэльца Хуана Висенте Переса Мора в возрасте 114 лет.

В августе Мария Браньяс в возрасте 117 лет.