Как Россия заливала деньгами избирателей в Молдове и почему это не сработало

Выборы в Молдове завершились.

Майя Санду победила с убедительным отрывом от конкурента, Александра Стояногло.

Впрочем, эта победа не пройдет без последствий.

О том, как прошли выборы, почему Санду победила и какие первоочередные задачи будут стоять перед переизбранным президентом, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Спасти разделенную Молдову. Санду победила Россию на выборах, но самое сложное – впереди. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

После выборов перед президентом встала задача объединить общество, которое и раньше имело линии разделения, а теперь – дополнительно расколото "выборами без правил".

Дело в том, что после "кризисного" первого тура, который показал, что Санду имеет шанс на поражение – ее команда пошла ва-банк и в дальнейшем не сторонилась действий, которые радикализируют и раскалывают общество. Слоганом кампании стал призыв "Спасем Молдову!". Стояногло и тех, кто его поддерживал, – демонизировали.

Эта стратегия сработала. Второй тур превратился в геополитическое соревнование. Прозападные избиратели пришли на участки, чтобы проголосовать не столько за Майю Санду, сколько против возвращения Молдовы в объятия Кремля. К сознательным действиям добавились и ошибки – в частности, на дебатах, которые для Санду оказались не совсем удачными.

Не скучным был и день голосования – с подкупом избирателей деньгами Кремля; "заминированными" участками; перекрытыми автодорогами; подвозом избирателей.

Подвозили даже чартерными авиарейсами! Дело в том, что на этих выборах по настоянию МИД Молдовы в России открыли только два участка для голосования, оба – рядом, в центре Москвы, в помещениях посольства и консульства.

Но у этих участков есть свой лимит: в Москву ЦИК передала 10 тысяч бюллетеней, в Минск, Баку и Стамбул – еще 7800.

Поэтому электорату пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора обеспечили еще более сложный и дорогой маршрут: желающих проголосовать дома везли чартером из России в Стамбул, а дальше пересаживали на бесплатные автобусы в Молдову. Об этом стало известно после того, как полиция начала задерживать такие автобусы на границе.

Сложно оценить стоимость такого голоса для России. Это – безумно, невероятно высокая цена за голос, если считать мерками электорального процесса. А вот в масштабах военного бюджета РФ – это копейки.

Были задействованы и другие механизмы накачки голосов против Санду, например, за счет избирателей Приднестровья. Во втором туре на участках этого подконтрольного РФ региона с самого утра выстроились огромные очереди.

Но явка на приднестровских участках хоть и была повышенной, но не дотянула до рекордов прошлых лет.

Между тем даже в этих условиях более 20% избирателей Приднестровья проголосовали за Майю Санду! Приднестровье доказало, что оно не является тотально пророссийским.

Но выборы прошли, и встал вопрос: как успокоить взбудораженное общество?

Сейчас Санду признает, что это главная задача, и говорит, что готова к примирению даже со Стояногло, которого недавно изображала абсолютным злом. Потому что впереди – парламентские выборы. Они по распределению власти в Молдове даже важнее президентских. А Санду, понимая, что ее партия не получит большинства в новом парламенте, вынуждена думать о коалиции.

Президент, которая во время этой кампании имела очевидные проблемы в общении с нацменьшинствами Молдовы, уже в ночь выборов заговорила на русском языке и пообещала избирателям, что будет заниматься заботами меньшинств и не будет разделять тех, кто голосовал за и против нее.

В команде президента теперь (наконец!) четко поняли – то, что она приватизировала европейское направление и не допускала туда конкурентов – теперь представляет опасность для европейского будущего Молдовы. Санду крайне нужны союзники и партнеры, которые помогут удержать страну на пути в ЕС, несмотря на непростые настроения в обществе.

Ближайшие месяцы определят, будет ли это намерение успешным.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Спасти разделенную Молдову. Санду победила Россию на выборах, но самое сложное – впереди.