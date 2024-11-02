У Молдові повідомляють про "безкоштовні рейси" з Росії в останні дні перед виборами

За останні два дні у Молдову приїхали кілька "організованих автобусів" з громадянами, які проживають у Росії і прибули для голосування у другому турі президентських виборів; за неофіційними даними, поїздка була для них повністю безкоштовною.

Як повідомляє TV8, пише "Європейська правда", приїзд таких автобусів підтвердив Генеральний інспекторат поліції.

У відомстві заявили, що перед другим туром виборів у Молдову привезли спеціальними організованими рейсами молдовських громадян, які проживають у Росії, а у перевізників не знайшли ніяких контрактів на ці перевезення.

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"Ми відзначаємо, що це організоване перевезення, що здійснюється у певних інтересах", – зазначили у поліції.

Цих людей у будь-якому разі впускають у Молдову, оскільки йдеться про громадян власної країни.

Агентство IPN з посиланням на джерела у митній службі і прикордонній поліції пише, що на той час йшлося про три автобуси з приблизно 150 пасажирами.

З Росії вони летіли літаком до Стамбула, де їх зустріли три автобуси з молдовськими реєстраційними номерами, довезли до Болгарії та пересадили там в інші автобуси – цього разу болгарські, на яких вони врешті прибули на пункт пропуску Кагул-Оансеа.

За словами цих анонімних співрозмовників, зі спілкування з "російськими" молдаванами з’ясувалося, що вони не платили ані за авіарейс, ані за місце в автобусі. Їм нібито запропонували безкоштовну поїздку у Молдову для голосування у другому турі президентських виборів.

Зазначимо, на цьогорічних президентських виборах Молдова організувала у Росії лише дві виборчі дільниці для своїх громадян. У день першого туру почали публікувати відео велетенських черг біля них, на що в МЗС Молдови відповіли, що це може бути наслідком організованого підвезення виборців до дільниць.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові пройде другий тур президенських виборів, у якому будуть змагатися чинна президентка Мая Санду і кандитат проросійських "соціалістів" Александр Стояногло.

У першому турі Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Втім, у другому турі він має шанс на перемогу, якщо збере голоси усіх тих виборців, які хочуть голосувати "проти Санду".

Про загрози у разі перемоги Стояногло у другому турі читайте у статті Комунізм, ЄС та "новий погляд" на Україну.

Дивіться також детальне пояснення "ЄвроПравди" про те, чому у Молдові не підтримують Європу, та які шанси у Маї Санду виграти на виборах.