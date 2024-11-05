Украинский легион в Польше до конца года начнет обучение

Первое подразделение Украинского легиона до конца 2024 года начнет тренировки на одном из полигонов Польши.

Об этом сообщило агентство Укринформ, передает "Европейская правда".

Как рассказали агентству в рекрутинговом центре, первые добровольцы уже в 2024 году подпишут на базе центра в Люблине контракты с Вооруженными Силами Украины и будут направлены на один из полигонов в Польше для проведения дальнейшей подготовки.

Контракт можно будет подписать либо на определенный срок (три года), либо до завершения особого периода.

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Подготовка не будет проходить на базе Литовско-польско-украинской бригады, а обучение будут вести инструкторы стран НАТО в определенных местах.

Как отметило агентство, после этого военнослужащие, которым будет нужна отдельная подготовка по выбранной специализации, могут пройти дополнительную подготовку уже на других полигонах.

По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

На сегодня еще решается вопрос, возьмет ли Польша на себя ответственность за полное оснащение этого добровольческого подразделения своей техникой и вооружением для их дальнейшего отбытия в Украину в зону боевых действий.

"Предварительно была такая договоренность с польской стороной, но окончательно этот вопрос еще будет решаться", – констатировал представитель центра, отметив, что украинская сторона рассчитывает на максимальное содействие Варшавы в этом вопросе.

Сообщалось, что в Украинский легион в Польше по состоянию на начало ноября подали более 500 заявок из 30 стран мира.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

В конце месяца временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако сначала Украина должна собрать достаточно людей.