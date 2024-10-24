В Польше объяснили, от чего зависит начало тренировки украинских рекрутов на территории страны

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако сначала Украина должна собрать достаточно людей.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

По мнению Лукасевича, начало подготовки первой группы украинцев, которые набраны в Украинский легион – это вопрос к украинским дипломатам в Польше.

"Это дело Украины, а не только польских властей. На самом деле Украина должна собрать достаточно людей, необходимых для формирования батальона, полка или другого подразделения", – считает он.

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Дипломат акцентировал, что Польша предоставляет локацию в Люблине как место встречи для потенциальных военных этого подразделения. Также страна готова предоставить инструкторов и оборудование.

"Со своей стороны, мы готовы предоставить инструкторов и оборудование, то есть готовы к обучению людей. Мы действительно хотели бы, чтобы это подразделение было как можно большим и как можно лучше подготовленным", – поделился Лукасевич.

Также он добавил, что есть так называемая Литовско-польско-украинская бригада, которая имеет значительный опыт в подготовке десятков тысяч украинских солдат в Польше.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые вызвались вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

В то же время в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев.

Но впоследствии, в сентябре, журналисты сообщили, что Украинский легион до сих пор остается "идеей на бумаге".