Почему Украина получила "двойки" от ЕС в сфере окружающей среды и климата и как это изменить

"Европейская правда" продолжает рассказывать об отчете Еврокомиссии по Украине и другим государствам-кандидатам на вступление в ЕС. Мы уже опубликовали "Рейтинг евроинтеграции", сравнивающий Украину с другими государствами, которые стремятся вступить в ЕС; два обзора документа, касающегося Украины – собственный и от экспертов EasyBusiness; а также описание ситуации, сложившейся по ключевой главе о состоянии правосудия в Украине (об этом – в публикации "Правосудие без стимула к изменениям").

О том, как в отчете оценили ситуацию в сфере окружающей среды и изменений климата, читайте в колонке председателя правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Наталии Андрусевич Опять двойка за окружающую среду: как ЕС оценил Украину по экологической главе и что с этим делать. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что в этом году отчет Еврокомиссии, обнародованный в рамках пакета расширения, поставил Украине две "двойки" в сфере окружающей среды и климата – за состояние приближения и за прогресс за год.

И хотя Украина, по ее словам, может похвастаться некоторыми важными достижениями, остались и невыполненные рекомендации, которые были выставлены Украине на предыдущий год.

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Наталья Андрусевич отмечает, что на 2025 год отчет Еврокомиссии предлагает для Украины три приоритета в сфере экологической и климатической политик. Но эксперт предупреждает, что Украина должна делать еще больше в плане внедрения европейского законодательства в этих сферах, иначе вступление в ЕС может занять не одно десятилетие.

Итак, Европейская комиссия определила три основные задачи, над которыми Украина должна работать в следующем году:

– решить вопрос с применением оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) и стратегической экологической оценки (СЭО);

– обновить соответствующие документы в рамках Парижского соглашения об изменении климата и ратифицировать Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу;

– возобновить работу системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов от промышленности и принять дорожную карту внедрения системы торговли выбросами.

"Выполнение каждой из этих трех задач требует тесного сотрудничества многих ключевых министерств и других заинтересованных сторон", – напоминает автор колонки.

Она также обращает внимание, что Еврокомиссия, несмотря на войну, ждет от Киева определенных шагов не только по экологическим оценкам, но и доступа к экологической информации, мониторинга состояния окружающей среды и регулирования по вопросам изменения климата и процесса восстановления.

Кроме трех ключевых рекомендаций, перечисленных выше, отчет Европейской комиссии содержит оценку и ряд приоритетов во всех сферах экологической и климатической политики.

"Например, ЕК уже "закинула" правительству Украины свое видение о необходимости в будущем закрытия или модернизации 6 тысяч (!) свалок.

Или относительно тарифов на воду (где в ЕС действует принцип "загрязнитель платит"). И хотя конкретных требований ЕС по тарифам нет, однако их размер должен обеспечивать возможность финансирования мероприятий по управлению водными ресурсами, в частности по очистке сточных вод. Поэтому можем предположить, что ЕС ожидает поднятия тарифов на воду и водоотвод", – приводит примеры эксперт.

По ее словам, очень низкую оценку получила сфера охраны природы. Она добавляет, что Еврокомиссия ожидает от Украины принятия отдельного закона о происхождении древесины, для борьбы с деградацией лесов (и речь идет не о нашумевшем принятом недавно "законе о дровах", как раз такого ЕС от нас не требует!).

"Эти многочисленные вопросы не включены в перечень из трех ожиданий ЕК от Украины на 2025 год. Но и избежать их выполнения по дороге к вступлению в ЕС также не получится", – предупреждает председатель правления Ресурсно-аналитического центра „Общество и окружающая среда".

Она уверена, что воплощение этих шагов даст важные сигналы для переговорного процесса и следует работать на опережение, а не ждать конкретных рекомендаций.

По ее словам, оценка Еврокомиссии по секторам и указанные недоработки уже сейчас можно воспринимать как дорожную карту, которую надо имплементировать в полном объеме.

Подробнее – в колонке Натальи Андрусевич Опять двойка за окружающую среду: как ЕС оценил Украину по экологической главе и что с этим делать.