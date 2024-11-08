Как наладить сотрудничество с Трампом и почему многие украинцы голосовали за него

Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала ошеломляющей новостью для многих в Украине. Прежде всего – из-за ее ожидаемого влияния на войну, на ситуацию на фронте и из-за опасений, что при новой власти США могут принуждать Украину к уступкам Путину и этим не помогут миру, а только усилят агрессора.

Такие беспокойства – небезосновательны.

Несмотря на это, большая часть, а вероятно, и подавляющее большинство украинской диаспоры в США голосовали за Трампа и его соратников из Республиканской партии.

Об этом парадоксе и о том, как сторонники Украины планируют действовать в новой реальности, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Николаем Мурским – американцем украинского происхождения, который занимается в Вашингтоне продвижением интересов Украины и помощи Украине. Видеоверсия разговора – на нашем Youtube-канале, а текстовое изложение объяснений нашего гостя, от первого лица, – в материале "Трамп – это не катастрофа. Сначала отношение к Украине будет плохим, но его реально изменить". Далее – основные тезисы Мурского.

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Прежде всего, избрание Трампа – это не катастрофа ни для Украины, ни для американской политики в отношении Украины.

Но это действительно является большим вызовом. В том числе для нас – тех, кто занимается адвокацией интересов Украины, и для всех американцев, кто заботится о судьбе Украины.

Надо активизировать работу и создать политическую силу, мощь украинцев в США, которая позволит нам влиять на решения в Конгрессе и Белом доме.

Очень важно понимать: то, что Америка выбрала Трампа, вовсе не является знаком, что американские избиратели голосовали за Трампа именно из-за его политики в отношении Украины.

В США рядовые граждане голосуют, исходя из внутриполитических и социальных вопросов.

Потому что это означает, что ожидания избирателей Трампа от новой власти не фокусируются на его политике в отношении Украины. А его слова об окончании "войны в Украине" не являются каким-то очень важным обещанием, которого он будет вынужден придерживаться.

Да, Трамп действительно говорил, что "закончит войну за 24 часа" (не уточняя, как он хочет это сделать). А сенатор Вэнс, который будет вице-президентом, еще откровеннее говорит, что он хотел заставить Украину сесть за переговорный стол.

Надо честно признавать, что это является вызовом.

Поэтому все организации в Америке должны в течение следующих месяцев работать с командой Трампа, с так называемой transition team, и объяснять им, что идея "прекратить поставлять оружие Украине" не будет означать конец войны. Что думать так – большая ошибка.

Многие украинцы очень негативно относятся к президенту Байдену и вице-президенту Харрис.

Причина – то, что нынешняя администрация, как мы слышали от президента Зеленского, предоставила Украине лишь 10% обещанного оружия. Поэтому украинская община разочарована президентом Байденом и его правительством.

Поэтому было ожидание у части общества, что при победе Харрис она будет продолжать политику Байдена. Будет давать оружие медленно, понемногу.

Зато эти люди считали, что Трамп с его неопределенностью положительно повлияет на ситуацию.

Известно, что будущий президент США прислушивается к своему сыну, Дональду Трампу-младшему. Что он слушает Такера Карлсона.

Но он также прислушивается к мнению традиционных республиканцев – например, тех, кто работает в Heritage Foundation.

В целом следующие годы – это будет период неопределенности.

Базовое, начальное состояние политики США в отношении Украины, к которому мы сейчас идем – достаточно негативное.

Но если мы мобилизуемся, если мы активизируем украинскую общину в Америке, то ее возможно изменить.

Подробнее – в материале "Трамп – это не катастрофа. Сначала отношение к Украине будет плохим, но его реально изменить".