Как наладить сотрудничество с Трампом и почему многие украинцы голосовали за него
Новости — Пятница, 8 ноября 2024, 13:30 —
Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала ошеломляющей новостью для многих в Украине. Прежде всего – из-за ее ожидаемого влияния на войну, на ситуацию на фронте и из-за опасений, что при новой власти США могут принуждать Украину к уступкам Путину и этим не помогут миру, а только усилят агрессора.
Такие беспокойства – небезосновательны.
Несмотря на это, большая часть, а вероятно, и подавляющее большинство украинской диаспоры в США голосовали за Трампа и его соратников из Республиканской партии.
Об этом парадоксе и о том, как сторонники Украины планируют действовать в новой реальности, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Николаем Мурским – американцем украинского происхождения, который занимается в Вашингтоне продвижением интересов Украины и помощи Украине. Видеоверсия разговора – на нашем Youtube-канале, а текстовое изложение объяснений нашего гостя, от первого лица, – в материале "Трамп – это не катастрофа. Сначала отношение к Украине будет плохим, но его реально изменить". Далее – основные тезисы Мурского.
Прежде всего, избрание Трампа – это не катастрофа ни для Украины, ни для американской политики в отношении Украины.
Но это действительно является большим вызовом. В том числе для нас – тех, кто занимается адвокацией интересов Украины, и для всех американцев, кто заботится о судьбе Украины.
Надо активизировать работу и создать политическую силу, мощь украинцев в США, которая позволит нам влиять на решения в Конгрессе и Белом доме.
Очень важно понимать: то, что Америка выбрала Трампа, вовсе не является знаком, что американские избиратели голосовали за Трампа именно из-за его политики в отношении Украины.
В США рядовые граждане голосуют, исходя из внутриполитических и социальных вопросов.
Потому что это означает, что ожидания избирателей Трампа от новой власти не фокусируются на его политике в отношении Украины. А его слова об окончании "войны в Украине" не являются каким-то очень важным обещанием, которого он будет вынужден придерживаться.
Да, Трамп действительно говорил, что "закончит войну за 24 часа" (не уточняя, как он хочет это сделать). А сенатор Вэнс, который будет вице-президентом, еще откровеннее говорит, что он хотел заставить Украину сесть за переговорный стол.
Надо честно признавать, что это является вызовом.
Поэтому все организации в Америке должны в течение следующих месяцев работать с командой Трампа, с так называемой transition team, и объяснять им, что идея "прекратить поставлять оружие Украине" не будет означать конец войны. Что думать так – большая ошибка.
Многие украинцы очень негативно относятся к президенту Байдену и вице-президенту Харрис.
Причина – то, что нынешняя администрация, как мы слышали от президента Зеленского, предоставила Украине лишь 10% обещанного оружия. Поэтому украинская община разочарована президентом Байденом и его правительством.
Поэтому было ожидание у части общества, что при победе Харрис она будет продолжать политику Байдена. Будет давать оружие медленно, понемногу.
Зато эти люди считали, что Трамп с его неопределенностью положительно повлияет на ситуацию.
Известно, что будущий президент США прислушивается к своему сыну, Дональду Трампу-младшему. Что он слушает Такера Карлсона.
Но он также прислушивается к мнению традиционных республиканцев – например, тех, кто работает в Heritage Foundation.
В целом следующие годы – это будет период неопределенности.
Базовое, начальное состояние политики США в отношении Украины, к которому мы сейчас идем – достаточно негативное.
Но если мы мобилизуемся, если мы активизируем украинскую общину в Америке, то ее возможно изменить.
Подробнее – в материале "Трамп – это не катастрофа. Сначала отношение к Украине будет плохим, но его реально изменить".