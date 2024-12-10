Почему Киеву не стоит бояться антиукраинских исторических инициатив в Польше – взгляд из Варшавы

26 ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

В Польше это заявление восприняли с надеждой, но и с большой долей недоверия, считает президент Фонда Стефана Батория (Варшава) Эдвин Бендик.

Причем, по его мнению, это недоверие является взаимным. В подтверждение этому он вспоминает колонку экс-главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. В ней Вятрович указывает на отсутствие в министерском заявлении ссылки на украинские захоронения в Польше и с уверенностью заявляет, что "позиция польских политиков никак не изменится и они будут продолжать извлекать политические дивиденды" из исторической темы.

Кроме того, Вятрович упоминает и о недавнем представлении законопроекта, который приравнивает украинский национализм и "бандеризм" к тоталитарным идеологиям нацизма, фашизма и коммунизма.

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О том, как польские политики используют исторические темы в своих интересах и почему Украине не стоит переживать, читайте в колонке Эдвина Бендика "Запрет Бандеры" или разрешение на эксгумации? Что действительно важно для отношений Украины и Польши. Далее – краткое ее изложение.

Для начала автор колонки напоминает, что в январе 2018 года польский Сейм, в котором партия "Право и справедливость" имела большинство, принял поправку к Закону об Институте национальной памяти, которая ввела несколько новых преступлений. Среди них – отрицание преступлений украинских националистов 1925-1950 годов.

"Президент Анджей Дуда подписал этот законопроект, однако направил его в Конституционный суд. А последний в январе 2019 года поставил под сомнение положение об "украинском национализме", – вспоминает Эдвин Бендик.

И это при том, замечает президент Фонда Стефана Батория, что партия "Право и справедливость" контролировала и парламент и Конституционный суд.

Бендик уверен, что целью было не так изменение закона, как движение вокруг этой "бандеровской" темы.

Итак, автор колонки считает, что шансы на принятие нынешнего законопроекта о приравнивании "бандеризма" к тоталитарным идеологиям являются мизерными.

"Ставкой в этой игре являются президентские выборы, которые состоятся в мае 2025 года. А кандидатом на этих выборах, формально от "общественности", а де-факто – от партии "Право и справедливость", является Кароль Навроцкий, действующий глава Института национальной памяти", – объясняет президент Фонда Стефана Батория.

Он добавляет, что усиление партии "Конфедерации" – крайне правого и откровенно антиукраинского образования – заставляет ныне оппозиционную партию "Право и справедливость" двигаться вправо, чтобы ослабить "Конфедерацию".

В свою очередь "Гражданская коалиция" Дональда Туска и другие партии правящей коалиции, отмечает автор колонки, пытаются сохранить право-умеренный электорат, а потому также "подтягивают" свои заявления. Они действуют так, поскольку риск того, что они таким образом потеряют свою ключевую либеральную и прогрессивную базу, является незначительным – ведь настроения меняются во всем обществе.

Итак, исторические темы в польской политике хоть и важны, но они являются не целью, а инструментом.

"Результаты выборов, которые пройдут в мае 2025 года, имеют ключевое значение для планов "ПиС" добиться реванша. А потому есть все основания опасаться, что во время этой избирательной кампании "оживут" все противоречивые исторические темы", – пишет Бендик.

Именно поэтому совместное заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД Польши Радослава Сикорского по эксгумации следует рассматривать скорее как попытку заранее охладить эмоции, объясняет автор колонки.

"Об этом свидетельствует не только тональность заявления, но и дальнейшие действия ответственных за тему польского и украинского министров культуры. Они приняли принцип, что они не будут сочетать вопросы поиска и эксгумации с историческими дебатами или противоречивыми вопросами по интерпретации трагических событий общей истории. Это хороший подход", – отмечает президент Фонда Стефана Батория.

Подробнее – в колонке Эдвина Бендика "Запрет Бандеры" или разрешение на эксгумации? Что действительно важно для отношений Украины и Польши.