Зеленский посоветовал Орбану не звонить Асаду после разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на телефонный разговор между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом украинский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

"Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться о совместном успехе", – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины.

Он поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и лидеров Европы, "с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира".

Сам Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и миру" в Украине.

Перед этим премьер Венгрии встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

После этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины.