Орбан встретился с Трампом, Маском и Уолтцем в Мар-а-Лаго

В понедельник, 9 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во Флориде встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцем.

Об этом венгерский премьер написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Венгерский премьер встретился не только с Трампом, но и с бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцем.

Фото: Х

Фото: Х

Как отметил Орбан, встреча состоялась в Мар-а-Лаго, в имении Трампа на юге Флориды.

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"США сегодня. Будущее началось!" – добавил он.

Маск ответил на пост премьера Венгрии и отметил, что у них была "интересная дискуссия".

Скриншот: Х

Как известно, Орбан, который поддерживает тесные отношения с Трампом, первым в ЕС поздравил его с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов.

Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее" после разговора с Трампом.

Недавно информировали, что после победы на американских выборах Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии, чтобы узнать его мнение относительно российско-украинской войны.