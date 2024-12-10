Орбан встретился с Трампом, Маском и Уолтцем в Мар-а-Лаго
Новости — Вторник, 10 декабря 2024, 10:05 —
В понедельник, 9 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во Флориде встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцем.
Об этом венгерский премьер написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".
Венгерский премьер встретился не только с Трампом, но и с бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцем.
Как отметил Орбан, встреча состоялась в Мар-а-Лаго, в имении Трампа на юге Флориды.
"США сегодня. Будущее началось!" – добавил он.
Маск ответил на пост премьера Венгрии и отметил, что у них была "интересная дискуссия".
Как известно, Орбан, который поддерживает тесные отношения с Трампом, первым в ЕС поздравил его с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов.
Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее" после разговора с Трампом.
Недавно информировали, что после победы на американских выборах Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии, чтобы узнать его мнение относительно российско-украинской войны.