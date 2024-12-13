Украина должна вести более жесткую политику к партии власти Грузии – Editorial "ЕвроПравды"

"Европейская правда" опубликовала Editorial – статью за подписью всей редакции и имеет поддержку всех ее журналистов. Редакция прибегает к этому формату только в исключительных случаях – в частности, когда Украина оказывается перед важным выбором в вопросах, о которых системно пишет наше издание.

В ближайшее время Грузия окажется в ситуации, когда там одновременно будут два политика, которые будут считать себя президентом. Развитие событий в Грузии требует от нашего государства дальнейших действий.

Подробнее – в статье "ЕвроПравды" Время для лидерства Украины. Почему Киев должен изменить политику в отношении Грузии. Далее – краткое ее изложение.

Как известно, нынешний политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов в конце октября 2024 года. Тогда Центризбирком насчитал партии власти монобольшинство в новом грузинском парламенте, оппозиция взамен в один голос заявила о фальсифицированном голосовании.

Реклама:

В западном мире есть практически консенсус относительно того, что эти выборы были далеки от демократического волеизъявления. Все без исключения авторитетные международные миссии заявили о многочисленных нарушениях и признаках фальсификаций.

Далее власти Грузии перешли к прямому геополитическому развороту и объявили о приостановлении евроинтеграции. Именно это (а не сомнительные выборы в октябре!) вызвало действительно массовые протесты по всей стране и силовой ответ грузинских властей на них.

Но впереди – еще одно решающее изменение в Грузии.

В субботу 14 декабря в Тбилиси объявят об избрании нового президента страны. Впервые в истории страны его будут выбирать не на всенародном голосовании, а в коллегии выборщиков, которую сформируют депутаты парламента и "представители регионов".

В них будет участвовать только один кандидат, выдвинутый партией власти "Грузинская мечта" – экс-футболист Михеил Кавелашвили, который имеет открыто антизападные взгляды. Оппозиция, которая не считает парламент правомочным после недавних выборов, от выдвижения кандидатур отказалась, да и вообще не признает президентские выборы легитимными.

Зато действующий президент, прозападная Саломе Зурабишвили объявила, что не уйдет с должности в конце декабря, как это должно было бы произойти по конституции, потому что считает избрание своего преемника противоправным.

Но как действовать, когда в Грузии "президентов" будет двое одновременно?

Не общаться ни с одним? Тогда это будет выглядеть, что Украина прекратила общение с Зурабишвили. И будет сигналом, что мы де-факто поддержали ее замещение пророссийским Кавелашвили.

Общаться с обоими, "для баланса"? Но это ничем не лучший вариант.

Общеевропейский консенсус по Грузии не сложится. И если Украина будет полагаться на общее мнение ЕС – то это будет равносильно бездействию.

Наше государство имеет все основания чувствовать себя геополитическим игроком. Мы должны подавать пример. А в случае с Грузией – даже обязаны это сделать. То, с какой точностью режим Иванишвили сейчас повторяет шаги Януковича, накладывает на нас дополнительные моральные обязательства.

Украинское руководство, давно повторяющее, что Украина должна превратиться из объекта в субъекта международной политики, должно наконец начать действовать как региональный лидер, как игрок внешней политики.

В ситуации, когда народ Грузии демонстрирует несогласие; когда очевидны масштабные подавления протестов; когда Украина публично заявляет, что власть в Грузии де-факто захватила Россия – есть все основания объявить о непризнании результатов "выборов" президента, которые состоятся в Тбилиси в субботу. А соответственно – продолжать признание президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Даже после инаугурации ее "преемника".

И, конечно, по возможности воздерживаться от официальных контактов с новым парламентом и правительством Грузии. В этом элементе вполне допустимо сохранять неопределенность – главное не создавать ощущение, что мы признаем их должным образом избранными.

В конце концов, это также можно делать не в одиночку.

Больше объяснений – в материале "ЕвроПравды" Время для лидерства Украины. Почему Киев должен изменить политику в отношении Грузии.