Шольц: Поставлять Украине дальнобойное оружие было бы ошибкой
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что было бы ошибочным поставлять Украине дальнобойное оружие, или позволить удары вглубь российской территории.
Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого канцлера приводит n-tv.
Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины.
"Однако я по-прежнему убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь РФ, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это", – сказал он.
По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.
"И если никто, кроме нас, не обладает силой ума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", – добавил он.
Как известно, Шольц последовательно отказывает Украине в поставке дальнобойного вооружения.
В то же время лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus, но после консультаций с США.