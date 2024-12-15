Трамп определился с кандидатом в посланники для работы в самых горячих точках мира

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 декабря, объявил о назначении бывшего посла США в Германии – Ричарда Гренелла – посланником по специальным миссиям.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп объявил о назначении Гренелла посланником по специальным миссиям и акцентировал, что тот будет бороться за "мир через силу" и продвигать программу "Америка превыше всего".

По словам республиканца, Гренелл будет заниматься вопросами, которые охватывают самые горячие точки мира, "включая Венесуэлу и Северную Корею".

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Фото: Reuters

"Я рад объявить о назначении Ричарда Аллена Гренелла президентским посланником по специальным миссиям. Год будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", – заявил Трамп.

Он добавил, что Гренелл "продолжит бороться за мир через силу и всегда будет ставить Америку на первое место".

Скриншот: Truth Social

Заметим, ранее экс-дипломат был главным претендентом на пост государственного секретаря США – в конце концов на этот пост Трамп выбрал сенатора Марко Рубио, что "удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла".

А в конце ноября СМИ писали, что Трамп рассматривал возможность назначения Гренелла на должность специального представителя по вопросам российско-украинской войны, однако эти предположения не оправдались – Трамп выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога.

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