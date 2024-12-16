ЕС принял 15-й пакет санкций против России

В понедельник, 16 декабря, Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда, в частности, вошли должностные лица Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Об этом со ссылкой на документ пишет "Европейская правда".

В ЕС заявили, что эти меры призваны противодействовать обходу санкций ЕС из-за нацеленности на теневой флот главы Кремля Владимира Путина и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

В этот санкционный пакет вошли 54 человека и 30 организаций.

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ЕС ввел санкции против воинской части, ответственной за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля, топ-менеджеров ведущих компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обходные пути, а также двух должностных лиц КНДР.

Впервые под "полноценные" санкции ЕС (запрет на поездки, замораживание активов, запрет предоставлять экономические ресурсы) попадают различные китайские субъекты, которые поставляют компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки российской агрессии против Украины.

В перечень организаций, попавших под санкции, вошли:

химический завод;

российские оборонные и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю;

гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки российских военных.

В список добавили новые суда в список тех, на которые распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

Отмечается, что эта мера направлена на танкеры из стран, не являющихся членами ЕС, которые являются частью теневого флота Путина, обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России, или суда, отвечающие за транспортировку военной техники для России или участвующие в перевозке украденного украинского зерна.

Следовательно, 52 судна, происходящие из третьих стран, стали 16 декабря объектами санкций по этим признакам. Теперь общее количество судов, попавших под санкции, достигло 79.

Совет ЕС также добавил 32 новых субъекта в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. Некоторые из этих организаций расположены в третьих странах – Китай, Индия, Иран, Сербия и ОАЭ – и участвовали в обходе санкций или закупке дронов и ракет для России.

Заметим, Евросоюз и ранее обсуждал введение санкций против китайских компаний, но до сих пор воздерживался от такого шага. Зато США в октябре впервые объявили о санкциях против Китая из-за военной поддержки РФ.

Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил за усиление санкций против России и призвал ввести санкции против российского сжиженного природного газа.