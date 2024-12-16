Глава МИД Литвы призывает к санкциям против российского СПГ и повышению пошлин на товары из РФ и Беларуси

Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил за ужесточение санкций против России и призвал ввести санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом он сказал перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что нужно предоставлять все необходимое для победы Украины.

"Чтобы достичь этого, нужны две вещи: ослабить российскую экономику и ее военную машину, а также поддерживать Украину всем, в чем она нуждается", – сказал Будрис.

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Он заявил, что Литва поддерживает 15-й пакет санкций, но этого, по его словам, недостаточно.

"Мы должны продолжать. Мы все еще имеем более 600 европейских компаний, которые работают в России – мы должны остановить это, ведь это прямая поддержка российской экономики.

Мы также должны ввести санкции против российского СПГ, потому что в этом году мы в Европе покупаем его на 5 млрд евро. И мы также должны увеличить тарифы на российские и белорусские товары", – заявил Будрис.

Что касается поддержки Украины, то Будрис отметил необходимость прекратить блокирование военной и финансовой поддержки Украины, намекая на Венгрию

"6,6 млрд евро военной поддержки должны быть немедленно разблокированы. Мы не можем оставить Украину в слабой позиции. Мы должны усилить ее, даже если кто-то думает, что сейчас не время для разговоров об этом", – сказал литовский министр.

Напомним, в среду послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.

Предложения к 15 пакету, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц.

Ожидается, что впервые там будут компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.