Что известно об антизападном "президенте" Грузии и почему его назначение усугубляет кризис

Грузинские власти пошли на обострение политического конфликта в стране, проведя 14 декабря "президентские выборы".

Не признают эти выборы ни грузинская оппозиция, ни действующий президент Саломе Зурабишвили.

Инаугурацию Михеила Кавелашвили планируют провести 29 декабря. На практике это означает, что в течение ближайших двух недель в Грузии должно произойти силовое отстранение от власти президента Зурабишвили.

Об усугублении политического кризиса в Грузии читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия в шаге от двоевластия: какие последствия будет иметь избрание нового "президента". Далее – краткое ее изложение.

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С 2024 года в Грузии вступила в силу конституционная норма, согласно которой президента страны должны были выбирать не напрямую граждане, а специальная коллегия из 300 выборщиков.

Половину из них формируют депутаты парламента, а по результатам парламентских выборов 26 октября партия власти "Грузинская мечта" получила большинство мандатов.

Также среди выборщиков президента: депутаты парламента Аджарской автономии, а также парламента Абхазии (в экзиле, избранные еще в 1991 году). Конечно, не все они были готовы поддержать кандидата от власти, однако в целом "Грузинская мечта" могла рассчитывать более чем на 200 выборщиков, что давало ее кандидату Михеилу Кавелашвили стопроцентные шансы на победу.

Кавелашвили – бывший футболист. Футбольную карьеру завершил в 2006 году, после этого получил тренерскую лицензию.

По данным грузинских СМИ, пытался принять участие в конкурсе на должность президента федерации футбола Грузии, однако его кандидатура была отклонена по формальному признаку – у Кавелашвили не было высшего образования.

Дважды был депутатом парламента. Как депутат запомнился критикой Запада, который стремится уничтожить грузинские традиционные ценности.

Итак, победа 14 декабря на "президентских выборах" была явно пирровой. Ведь, как убеждает грузинская оппозиция, нелегитимный парламент не может избрать легитимного президента.

Именно поэтому действующая глава государства Саломе Зурабишвили уже накануне заявила, что не собирается покидать пост и признавать своего преемника.

Саломе Зурабишвили предлагала свой сценарий решения политического кризиса: самороспуск парламента, проведение новых парламентских выборов, а уже потом – избрание нового президента.

Конечно, это предложение было отвергнуто "Грузинской мечтой".

То, что правящая партия не готова идти на какие-либо уступки протестующим, было ожидаемо.

Однако демонстративное избрание нового президента в ситуации, когда большинство страны не признает легитимность парламента – это был явно шаг на обострение кризиса.

Последней попыткой Запада удержать грузинскую власть от этого шага был телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Бидзиной Иванишвили (то есть с тем, кто принимает реальные решения в стране). Однако и он оказался безрезультатным.

Теперь шансы на достижение политического компромисса в Грузии выглядят еще более призрачными, чем несколько дней назад.

И хотя массовых столкновений 14 декабря удалось избежать, обострение отложено ненадолго – максимум на две недели.

29 декабря должна состояться инаугурация нового "президента". Соответственно, после этого властям придется решать вопрос с Саломе Зурабишвили.

Еще один фактор, который может повлиять на дальнейшие события в Грузии – это международное признание/непризнание нового "президента".

И хотя в ЕС уже звучат голоса о необходимости непризнания Кавелашвили, Венгрия вряд ли позволит принять какие-либо решения против власти Грузии.

Зато это могут сделать национальные правительства, которые пока молчат. Как уже писала "ЕвроПравда", пришло время Киеву продемонстрировать свое лидерство.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Грузия в шаге от двоевластия: какие последствия будет иметь избрание нового "президента".