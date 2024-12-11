Макрон зателефонував фактичному керівнику партії влади у Грузії на тлі протестів

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з почесним головою партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі та висловив йому свою позицію щодо останніх подій у країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу за підсумками розмови.

Зазначають, що розмова з Іванішвілі відбулася з ініціативи Макрона.

"Президент засудив залякування опозиції і представників громадянського суспільства та дії правоохоронців щодо мирних учасників протестів і журналістів. Він заявив про необхідність звільнити усіх свавільно затриманих та закликав поважати свободу вираження поглядів і свободу зібрання", – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

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Макрон висловив жаль, що Грузія звернула з європейського шляху і повторив, що на відносини ЄС і Грузії обов’язково буде впливати те, що зробила чи робитиме далі грузинська влада.

Емманюель Макрон закликав до "інклюзивного діалогу з усіма політичними групами і представниками громадянського суспільства, з повагою до європейських і демократичних прагнень грузинського народу".

У повідомленні "Грузинської мрії" про розмову, яке цитують грузинські ЗМІ, зазначають, що Іванішвілі подякував Макрону за ініціативу і "підтримав ідею спільних зусиль" для зменшення напруженості в країні, та що вони нібито домовилися знову поговорити найближчими днями та оцінити досягнутий прогрес. У заяві партії зазначили, що розмова тривала близько години.

Ситуація у Грузії буде однією з тем зустрічі Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 16 грудня, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

За даними ЗМІ, розглядають можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Нагадаємо, держави Балтії та Україна вже запровадили національні санкції проти низки грузинських посадовців, у тому числі Іванішвілі.