ЕС ввел санкции против 26 человек и двух компаний из Беларуси
Совет ЕС принял ограничительные меры в отношении еще 26 физических лиц и двух компаний в связи с репрессиями против нелояльных к режиму Александра Лукашенко.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".
Новые санкции ЕС касаются судей, которые выносили приговоры оппонентам Лукашенко, и представителей силовых структур, привлеченных к преследованию нелояльных к власти.
Также под санкциями оказались руководители пенитенциарных учреждений, где держат политзаключенных.
Кроме того, это владельцы, совладельцы или члены правлений компаний, которые имеют привилегии от режима Лукашенко и причастны к обходу европейских санкций.
Юридические лица, попавшие под ограничения – белорусская компания "ВЛАТЕ Логистик" (в санкционном списке и пять человек из ее совладельцев), а также "Рузэкспедиция" и ее владелец Олег Орлов.
С дополненным списком "белорусские" санкции ЕС теперь распространяются на 287 человек и 39 компаний.
Также в понедельник Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России.