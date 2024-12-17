Стармер: Британия хочет обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году

Великобритания стремится обеспечить как можно более сильную позицию для Украины в 2025 году.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер во время встречи со своим норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре, передает "Европейская правда".

Стармер заявил, что это включает использование таких механизмов, как экономические санкции и инициатива теневого флота, для борьбы с критическими источниками доходов, финансирующих военную машину главы Кремля Владимира Путина.

Лидеры Британии и Норвегии согласились, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группировки, состоящей из самых сильных и горячих сторонников Украины.

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Обсуждая необходимость опережать новые угрозы, в том числе в киберпространстве, лидеры согласились с важностью тесного сотрудничества с союзниками по НАТО во всех сферах обороны и безопасности.

Напомним, представители Украины и Великобритании в четверг, 12 декабря, провели четвертый раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения о "переходе к более сильному и глубокому партнерству".

А 16 декабря Норвегия выделила еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины.