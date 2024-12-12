Україна та Британія вчетверте обговорили угоду про "глибше партнерство"

Представники України та Великої Британії в четвер, 12 грудня, провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Під час переговорів, як зазначається, cторони "ретельно проаналізували" зміни до проєкту документа та "відзначили суттєвий прогрес у погодженні його ключових розділів".

Делегації України та Британії також погодили наступні кроки щодо подальшої роботи над текстом угоди.

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Заступник голови ОП Ігор Жовква, який очолив українську команду на переговорах, висловив вдячність Британії за лідерство в підтримці України.

"Укладення нової угоди про сильніше та глибше партнерство між нашими державами стане важливим практичним свідченням того, що Велика Британія була, є й буде надійним другом і партнером України в усіх сферах – від безпеки до економіки, від правової співпраці до культури й мистецтва", – додав він.

Нагадаємо, про наміри укласти угоду про 100-річне партнерство між Україною і Британією йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.

До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

Перший раунд переговорів відбувся 13 серпня, другий – 28 серпня, третій – 18 жовтня.