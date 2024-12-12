Україна та Британія вчетверте обговорили угоду про "глибше партнерство"
Представники України та Великої Британії в четвер, 12 грудня, провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.
Під час переговорів, як зазначається, cторони "ретельно проаналізували" зміни до проєкту документа та "відзначили суттєвий прогрес у погодженні його ключових розділів".
Делегації України та Британії також погодили наступні кроки щодо подальшої роботи над текстом угоди.
Заступник голови ОП Ігор Жовква, який очолив українську команду на переговорах, висловив вдячність Британії за лідерство в підтримці України.
"Укладення нової угоди про сильніше та глибше партнерство між нашими державами стане важливим практичним свідченням того, що Велика Британія була, є й буде надійним другом і партнером України в усіх сферах – від безпеки до економіки, від правової співпраці до культури й мистецтва", – додав він.
Нагадаємо, про наміри укласти угоду про 100-річне партнерство між Україною і Британією йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.
До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
Перший раунд переговорів відбувся 13 серпня, другий – 28 серпня, третій – 18 жовтня.