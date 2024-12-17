Зеленский говорит о цели открыть в 2025 году все кластеры переговоров с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он заявил на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

Зеленский заявил, что максимально целью Украины в евроинтеграции на следующий год является открытие всех переговорных кластеров (тематических блоков, которых всего шесть. – Ред.).

"За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть как минимум два кластера... Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная – открыть в следующем году все кластеры", – сказал он.

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Президент отметил, что для этого нужна активная работа Верховной Рады "без предвыборных разговоров".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

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