Блинкен: Украине придется принять фундаментальное решение относительно войны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что украинцы должны принять решение о продолжении борьбы с Россией или желании вести переговоры и пытаться довести это до прекращения огня.

Об этом со ссылкой на его интервью пишет "Европейская правда".

По словам Государственного секретаря США, в 2025 году Украина должна принять фундаментальные решения: бороться или искать пути для переговоров и попыток достичь прекращения огня.

Как отметил Блинкен, фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия пойти на переговоры и сделать это добросовестно.

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"Если дело дойдет до этого, мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа имеют лучшие карты для заключения максимально возможной сделки", – отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что для того, чтобы Украина имела сильную позицию – США должны укрепить ее на поле боя и продолжить оказывать максимальное давление на Россию.

Он отметил, что прекращение огня на справедливых и прочных условиях было бы хорошо.

"Но для того, чтобы оно было долговременным, должна быть определенная уверенность, что Россия не собирается просто отдохнуть, перевооружиться и снова напасть через год, два, пять лет... Это будет критически важно", – акцентировал он.

Блинкен акцентировал – "если мы это получим, то Украина на пути к успеху".

"Она может стоять на своих ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Это лучший возможный упрек Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошую сделку в будущем", – резюмировал Государственный секретарь США.

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.

Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".

Накануне, 19 декабря, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что западные столицы должны прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и взамен обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".