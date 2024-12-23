Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони в понедельник поддержало продление разрешения на передачу военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Правительство одобрило декрет, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных транспортных средств, материалов и оборудования государственным органам Украины".

Решение о предоставлении Украине военной помощи впервые приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год, а затем и на 2024 год.

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Для отправки оружия в Украину правительству премьера Мелони нужно разрешение парламента. Сейчас оно действует до конца 2024 года.

В декабре итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Фактически вся информация об отправке оружия засекречена.