Почему "большая ротация" послов возмутила многих в дипломатическом сообществе

Нынешняя волна увольнений и назначений украинских послов – особенная.

Еще никогда речь не шла о назначении такого количества послов почти одновременно.

"Большая дипломатическая ротация", которая уже началась, должна сменить руководителей четырех десятков дипмиссий Украины.

Большинство из них еще ожидают получения агремана от принимающей стороны, но кандидатуры определены. Список согласованных кандидатов, который первым обнародовало "Зеркало недели", быстро разошелся телеграмм-каналами и соцсетями и стал поводом для критики, в том числе со стороны оппозиционных политиков и журналистов, хотя в первоначальной публикации было несколько ошибок.

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О том, где есть проблемы с назначениями и где они скорее надуманы, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Дипломаты без опыта и с историей: объясняем детали и проблемы "большой ротации" послов. Далее – краткое ее изложение.

Замена послов Украины уже началась и будет действительно масштабной. 21 декабря президент Зеленский уволил девять и назначил семь послов Украины. Вместе с этими указами президент определил кандидатуры как минимум 38 новых послов.

В списке на назначение – послы Украины в 16 государствах из европейского региона (если учитывать также Турцию), еще двух североамериканских (Канада и Мексика), три посла при международных организациях (НАТО, ООН и международные в Женеве), 11 азиатских, включая Китай и Японию, и в шести африканских государствах.

Такое массовое заполнение вакансий можно только приветствовать.

Но среди них есть те, которые вызвали удивление или даже шок среди дипломатов.

Безусловная "лидер" этого списка уже получила должность. Это – Ольга Никитченко, новый посол Украины в Литве.

За последние дни ряд дипломатов единодушно возмутились этому назначению. В том числе и тому, каким образом, по убеждению дипломатического сообщества, она получила эту должность в действительно важном для Украины государстве. Больше деталей – в полной версии статьи.

Никитченко – не единственный посол, назначенный на должность без необходимого опыта в дипломатии.

Сейчас критика сконцентрирована также и на будущей (вероятной) руководительнице посольства Украины в Омане, Ольге Селих. Источники "ЕП", впрочем, утверждают, что она победила в конкурсе на должность посла, который в свое время организовал еще министр Дмитрий Кулеба.

По подсчетам "ЕвроПравды", 10 претендентов на назначение являются не карьерными дипломатами, а политическими назначенцами без серьезного опыта на дипслужбе.

Надо отдельно подчеркнуть: политический посол – это не всегда плохо.

Нередко политические назначенцы становятся очень эффективными послами, гордостью дипломатического корпуса и настоящей находкой для страны. И примеров успешных политических назначений достаточно.

Но более четверти "политических" среди всего перечня послов – действительно немало. Впрочем, от многих анонсированных назначений стоит ждать хороших результатов.

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, как посол Украины в Турции – сильный сигнал миру о том, насколько критическим для нас является вопрос украинского Крыма и защиты его коренных народов.

Алена Гетьманчук во главе миссии Украины при НАТО – это лучший лакмусовая бумажка того, что Украина движется в Альянс не только на словах.

Та же ситуация с Юлией Федив, которая должна возглавить новосозданное посольство Украины в Филиппинах.

А вот назначения Олега Гавриша в Норвегию остерегаться не стоит. Эта новость, которая обеспокоила многих медийщиков, была ошибочной.

"Большая ротация" обнажила и другие проблемы. Узнавать послам из новостей или из указа президента о том, что им придется уходить с должности, – это нехорошо. Но еще хуже, когда ради назначения нужных людей посла отзывают досрочно.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Дипломаты без опыта и с историей: объясняем детали и проблемы "большой ротации" послов.