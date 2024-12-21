Зеленський призначив послів у Словенії, Литві та ще кількох країнах

Президент України Володимир Зеленський призначив послів в низці країн, зокрема, країнах ЄС Словенії та Литві.

Відповідні укази оприлюдненні на сайті президента, передає "Європейська правда".

Зокрема, Петра Бешту призначено надзвичайним і повноважним послом України в Словенії. Перед цим його було звільнено з посади посла у Литві.

Іншим указом Зеленського Ольга Нікітченко призначена надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці.

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Крім того, Юлію Федів призначено послом України в Республіці Філіппіни, Вячеслава Яцюка – послом у Руанді, Василя Гаміняна – у Конго.

Також президент призначив постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенія Цимбалюка.

Також Зеленський підписав указ призначення нового посла України в Угорщині, з чим тривалий час зволікали.