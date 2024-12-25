Бывшего президента США Билла Клинтона, которого госпитализировали из-за повышенной температуры, выписали из больницы во вторник, 24 декабря.

Об этом сообщил представитель офиса Клинтона Анхень Уренья, пишет "Европейская правда".

В офисе Клинтона уточнили, что экс-президента США выписали из больницы MedStar Джорджтаунского университета "после лечения от гриппа".

Клинтон выразил благодарность за полученную заботу и пожелания, которые получил.

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"Он передает всем самые теплые пожелания счастливых и здоровых праздников", – добавил Уренья.

78-летний Клинтон был госпитализирован в понедельник во второй половине дня для проведения анализов и наблюдения после того, как у него поднялась температура.

Это не первая медицинская проблема 42-го президента США.

В 2004 году он перенес операцию на сердце в Нью-Йорке, а в следующем году перенес частичный коллапс легкого.

В 2010 году ему имплантировали пару стентов в коронарную артерию, а в 2021-м был госпитализирован в Лос-Анджелесе на шесть дней из-за урологической инфекции.

Ранее Клинтон выразил сожаление, что побудил Украину отказаться от ядерного оружия.

Также он заявлял, что еще в 2011 году понял неизбежность нападения Владимира Путина на Украину.