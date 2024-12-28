Зеленский об угрозах Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на угрозы словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за оккупации Россией Запорожской АЭС и целенаправленного уничтожения РФ украинской энергетической инфраструктуры.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов", – отметил украинский президент.

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Обращаясь к Фицо, он напомнил, что "поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной".

"Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без по меньшей мере 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", – добавил Зеленский.

По его словам, доля Словакии в импорте электричества в Украину около составляет 19% и сейчас правительство Украины работает с соседними странами в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", – резюмировал Зеленский.

Накануне Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.