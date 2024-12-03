Генсек НАТО рассказал, что думает о заинтересованности Путина в мире

В Североатлантическом альянсе считают ошибочным расчет России и убеждены, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мире.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса в Брюсселе во вторник.

Рютте подчеркнул, что в Альянсе не видят признаков того, что Путин готовится к какому-либо перемирию.

"Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Наоборот, Путин ужесточает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну", – заявил он.

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Генеральный секретарь подчеркнул позицию, что Путин "не заинтересован в мире".

"Он считает, что сможет преодолеть сопротивление и решимость Украины, а также нашу поддержку. Но он ошибается!", – добавил Рютте, подчеркнув, что помощь Украине в самозащите является „обязанностью НАТО". "Поэтому мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку", – подытожил Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", встреча руководителей МИД государств-членов НАТО, которая начинается во вторник, планирует обсуждать помощь Украине, а не ее членство в Альянсе.

Отметим, что накануне встречи в Брюсселе Украина заявила, что отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Также во вторник в Брюсселе состоится Совет Украина-НАТО.

Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя.