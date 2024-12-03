В НАТО рассчитывают на сохранение формата "Рамштайн" при Трампе

Представители Североатлантического альянса не видят значительного шанса на то, что смена администрации США приведет к сворачиванию формата "Рамштайн", координирующего предоставление военной помощи Украине.

В этом "Европейскую правду" заверили несколько информированных источников в штаб-квартире Альянса.

Собеседники "ЕвроПравды" сходятся в оценке, что сейчас не рассматривается возможность прекращения этого формата, пока потребность в нем будет сохраняться.

"Сейчас "Рамштайн" продолжается, и пока нет сигналов о том, что его работа прекратится. Я бы рассчитывал, что Контактная группа по вопросам обороны Украины – формат, известный как "Рамштайн", – продолжится в последующие месяцы и годы", – рассказал один из чиновников.

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Другой представитель Альянса отдельно подчеркнул, что работа "Рамштайна" не может быть заменена так называемым "форматом "Висбаден", который официально называется миссией НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

"Роль NSATU заключается в том, чтобы передавать информацию о том, каковы потребности Вооруженных сил Украины, в том числе для контактной группы. Но политический формат, которым является "Рамштайн", продолжит работу как формат, координируемый США", – пояснил другой представитель НАТО, занимающийся вопросами помощи Украине.

В Альянсе, впрочем, не могут дать гарантию относительно действий новой администрации США, хотя и считают прекращение "Рамштайн" маловероятным.

"В случае, если администрация все же решит остановить работу контактной группы, то другие союзники все же найдут другой политический формат. Но это – очень гипотетическая возможность", – заявил один из собеседников.

Как сообщала "Европейская правда", летом и в начале осени в НАТО выражали скепсис относительно продолжения работы в случае победы Трампа. Впрочем, в ноябре министр обороны Украины заявил, что надеется на сохранение "Рамштайна" при Трампе.

Известно, что Германия продвигает встречу в формате "Рамштайн" в декабре, предположительно на уровне лидеров.