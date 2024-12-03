СМИ: Италия готовит очередной пакет военной помощи Украине

Италия готовит новый, уже десятый по счету пакет военной помощи для Украины.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника, пишет "Европейская правда".

Источники на условиях анонимности рассказали, что итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года, но отказались предоставить подробности.

Италия оказывает военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го. Но фактически вся информация об отправке оружия засекречена.

Реклама:

Для отправки оружия в Украину правительству премьера Джорджии Мелони нужно разрешение парламента. Сейчас оно действует до конца 2024 года.

Ранее стало известно об отправке франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T – уже второй для Украины.