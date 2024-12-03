ЗМІ: Італія готує черговий пакет військової допомоги Україні

Італія готує новий, уже десятий за рахунком пакет військової допомоги для України.

Про це агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Джерела на умовах анонімності розповіли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року, але відмовилися надати подробиці.

Італія надає військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022-го. Але фактично вся інформація про відправлення зброї засекречена.

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Для відправлення зброї в Україну уряду премʼєрки Джорджії Мелоні потрібен дозвіл парламенту. Нині він діє до кінця 2024 року.

Раніше стало відомо про відправлення франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T – уже другої для України.