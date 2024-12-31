В ЕС говорят, что готовы к прекращению транзита газа из РФ по Украине на фоне гневных заявлений Фицо

В Евросоюзе уверяют, что готовы к прекращению транзита российского газа через Украину.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии, которую цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, европейская инфраструктура – достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", – заверила представитель ЕК.

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В Еврокомиссии заявили, что работали в координации со странами-членами ЕС уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам.

Также надежность газоснабжения усилили меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии.

Как известно, срок действия соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне словацкий премьер Роберт Фицо резко критиковал Зеленского, писал письма лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.

Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.