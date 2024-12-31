В ЄС кажуть, що готові до припинення транзиту газу з РФ Україною на тлі гнівних заяв Фіцо

У Євросоюзі запевняють, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це заявила представниця Єврокомісії, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, європейська інфраструктура – досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами в Центральну та Східну Європу.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", – запевнила представниця ЄК.

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У Єврокомісії заявили, що працювали в координації з країнами-членами ЄС уже понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем.

Також надійність газопостачання посилили заходи з підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Як відомо, термін дії угоди між Україною та Росією про транзит російського газу завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі словацький прем'єр Роберт Фіцо різко критикував Зеленського, писав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.

Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка.