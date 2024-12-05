Почему уступки Украины не привели к взаимопониманию в историческом споре с Польшей

Украина и Польша приняли совместное заявление по эксгумациям жертв Волынской трагедии.

Но конкретное видение этого решения почему-то снова свелось к односторонним обязательствам Украины, обращает внимание нардеп ("Европейская Солидарность"), экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

О новом шаге Украины навстречу Польше ради перезагрузки отношений – в его колонке Уступки без взаимности: что не так с новым историческим "компромиссом" Украины и Польши. Далее – краткое ее изложение.

Вятрович напоминает, что, согласно заявлению, Киев "подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными институтами и частными компаниями в сотрудничестве с соответствующими украинскими институтами поисковых и эксгумационных работ на территории Украины согласно законодательству Украины и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки по этим вопросам".

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"Ни слова о чествовании погибших украинцев и мест их захоронения в Польше нет. Украинские могилы должны и дальше оставаться оскверненными "во имя общечеловеческих ценностей и в христианском духе"?", – возмутился автор колонки.

Он предупреждает, что польские политики и в дальнейшем будут выжимать из этой темы политические дивиденды.

Доказательства этого тезиса не заставили себя долго ждать.

Экс-глава Украинского института национальной памяти отмечает, что в тот же день польские власти представили заявление как свою победу, а представитель оппозиции, глава польского Института национальной памяти и заодно кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" (ПиС), на следующий день изъявил готовность начать эксгумацию на Волыни в течение 24 часов.

"И это несмотря на то, что не обнаружено никаких мест массовых захоронений поляков на Волыни, которые можно уже эксгумировать. Несмотря на то, что никто и никогда не проводит никаких эксгумаций зимой в силу погодных условий", – отметил Вятрович.

А уже через неделю украинский шаг навстречу получил привычный ответ польских политиков, продолжает автор колонки.

3 декабря в Сейм подали проект закона о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти, согласно которому в статью, где говорится о наказании за публичную пропаганду тоталитарных режимов, предлагается добавить фразу: "а также идеологии Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах".

"То есть польские политики хотят осудить идеологию борьбы за независимость Украины. Борьбы, которая продолжается прямо сейчас, борьбы, от результата которой зависит судьба не только Украины, но и Польши", – констатирует украинский нардеп.

Он уверен, что односторонние уступки Украины не останавливают польских политиков, а только вдохновляют их.

Экс-глава Украинского института национальной памяти также уверяет, что тема Волыни будет всплывать в политических дискуссиях снова и снова, пока из нее можно выжимать электоральные баллы.

Подробнее – в колонке Владимира Вятровича Уступки без взаимности: что не так с новым историческим "компромиссом" Украины и Польши.