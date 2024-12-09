ЕС одобрил предоставление Украине нового транша макрофина на 4,2 млрд евро

Совет ЕС одобрил новый платеж для Украины в рамках программы Ukraine Facility общей стоимостью 50 млрд евро – согласно решению наше государство вскоре получит более 4,2 млрд евро грантов и кредитов на поддержку своей макрофинансовой стабильности.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Принимая это решение, Совет ЕС пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы для получения нового транша помощи.

Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную фискальную ситуацию в Украине.

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Украина получает средства, выполняя условия в соответствии с планом по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что украинский план реформ соответствует предпосылкам для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки, а в августе был выплачен первый транш ЕС.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

С момента вступления в силу программы ЕС уже выделил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый транш в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро – в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро – в виде кредитов.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.