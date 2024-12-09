Почему борьба с вмешательством РФ в выборы дает шанс старой власти Румынии

Беспрецедентная ситуация в Румынии – 6 декабря, за два дня до второго тура президентских выборов, когда голосование на зарубежных участках уже стартовало, Конституционный суд принял решение об отмене результатов первого тура этих выборов.

Решение Конститутивного суда кажется тем более странным, что за три дня до того – 3 декабря – этот суд уже вынес решение о признании результатов первого тура действительными.

Но решающим для коррекции этого решения стало обнародование рассекреченных документов Высшего совета национальной обороны.

О непростой политической ситуации в Румынии читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" "Госпереворот" или защита от России? Объясняем, что стоит за отменой выборов президента Румынии. Далее – краткое ее изложение.

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4 декабря румынская разведывательная служба сообщила об "обнаружении агрессивной рекламной кампании, проведенной в обход национального избирательного законодательства, а также использования алгоритмов некоторых социальных сетей".

Кроме того, правоохранители зафиксировали около 85 тысяч кибератак на IT-структуры, с помощью которых поддерживался избирательный процесс.

Выводом спецслужб Румынии стала фиксация факта проведения гибридных атак на Румынию со стороны России. Также, основываясь на данных, которые были рассекречены, стало очевидным иностранное вмешательство в избирательный процесс в пользу независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

Напомним, что именно Кэлин Джорджеску стал сенсацией первого тура. Антисистемный популист, которого не замечали социологи, неожиданно для всех (даже для экзитполов) занял по результатам первого тура первое место.

А во втором туре Джорджеску должен был противостоять лидеру проевропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR) Элене Ласкони. Ее победа также стала сенсацией, ведь она лишь на несколько тысяч голосов обошла действующего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.

Ожидаемо, что решение Конституционного суда вызвало негативную реакцию у обоих участников второго тура.

Однако наибольший удар решение Конституционного суда нанесло и без того дестабилизированной политической системе Румынии.

Единственным лучом света в этой ситуации можно считать проевропейское большинство, которое после парламентских выборов уже успело сформироваться в составе PSD, PNL, USR, UDMR и представителей национальных меньшинств.

Однако шаг Суда может уже в начале работы правящей коалиции сделать ее такой же турбулентной, какой она была в 2022-2024 годах.

Одним из первых конфликтов между участниками коалиции может стать борьба за назначение главы Сената – верхней палаты парламента Румынии.

Именно он, согласно Конституции Румынии, после окончания президентского срока действующего президента Клауса Йоханниса временно станет исполняющим обязанности президента до избрания нового.

Еще одним фактором риска может стать подорванная легитимность новоизбранного парламента. Уже сейчас у отдельных аналитиков возникает вопрос: если россияне смогли "хакнуть" президентские выборы, то где гарантии, что они не сделали этого на парламентских?

Этот аргумент может стать поводом для спекуляций на тему необходимости роспуска парламента и досрочных выборов.

Одним из самых больших вызовов после отмены результатов первого тура президентских выборов может стать общая дестабилизация ситуации в Румынии.

Ультраправые силы могут мобилизовать своих избирателей к участию в широкомасштабных протестах, митингах и демонстрациях.

Радикальный шаг Конституционного суда также может быть удачно использован популистами как доказательство того, что мейнстримные проевропейские партии, такие как PNL или PSD, действуют против румынского народа.

Очевидно, что в дальнейшем Румынию ждет один из самых тяжелых периодов в ее истории.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова "Госпереворот" или защита от России? Объясняем, что стоит за отменой выборов президента Румынии.