Трамп заявил, что работает над организацией встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистом Fox News во время встречи с республиканскими губернаторами штатов на своей вилле во Флориде.

Трамп заявил, что "очень много общается" с лидером Китая Си Цзиньпином и имел много контактов с другими мировыми лидерами, но еще не говорил с правителем России.

"Он хочет встретиться. И мы работаем над этим... Президент Путин хочет встречи. Он говорил об этом даже публично, и мы должны закончить ту войну. Это кровавый хаос", – приводят слова Трампа.

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За день до этого избранный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью ориентировочно в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение для остановки полномасштабной войны.

В то же время неофициально сообщают, что представители Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, и обещают продолжить поддержку Киева.