В Кремле отреагировали на заявление Трампа о подготовке встречи с Путиным

В Кремле, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о подготовке встречи с Владимиром Путиным, отметили, что российский правитель открыт к контактам с иностранными лидерами.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Кремля, для диалога между Трампом и Путиным никаких условий не требуется, только политическая воля и обоюдное желание.

"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока что, как и раньше, никакой нет", – сказал он.

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Песков выразил мнение, что "какие-то движения" в подготовке такой встречи будут происходить уже после того, "как господин Трамп войдет в Овальный кабинет".

Трамп ранее заявлял, что уже работает над организацией встречи с Путиным.

За день до этого избранный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью ориентировочно в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение для остановки полномасштабной войны.

В то же время неофициально сообщают, что представители Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, и обещают продолжить поддержку Киева.