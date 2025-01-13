Министр обороны Германии передал Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

Для усиления украинской артиллерии министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Stuttgarter Zeitung.

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую из 54 колесных гаубиц, запланированных для Украины.

фото dpa

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – заявил Писториус в Касселе, где танкостроительная компания KNDS производит эту систему вооружения.

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Первые шесть из этих систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для тренировок украинских солдат.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир надо бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины", – сказал украинский посол по поводу возможных переговоров о прекращении войны.

KNDS – это слияние традиционной немецкой компании KMW и французской оружейной компании Nexter. Компания описывает свою разработку как "самую современную в мире колесную гаубицу", которая впервые позволяет вести огонь во время движения.

Башня пушки может управляться дистанционно, а значит, ею можно управлять извне. Экипаж новой и в значительной степени автоматизированной артиллерийской системы должен состоять из двух солдат.

Гаубица – 155-мм пушка на бронированном колесном транспортном средстве с четырьмя осями ("8х8") – позже также будет передана немецкой армии, которая также ожидает систему на колесах для более быстрого развертывания. KNDS также строит Panzerhaubitze 2000, гусеничную артиллерийскую установку.

О том, что франко-немецкий оружейный концерн KNDS имеет с Украиной соглашение о поставках 54 гаубиц RCH 155, стало известно летом прошлого года.

В начале июня 2024 года KNDS объявил о планах создания дочернего предприятия в Украине.