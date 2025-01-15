Почему Гренландию следует защитить от Трампа

В 2019 году, когда Дональд Трамп впервые провозгласил, что Соединенные Штаты должны "купить Гренландию" у Дании, датский премьер Метте Фредериксен справедливо отвергла эту идею как абсурдную и подчеркнула, что Гренландия не продается.

Но Трамп возвращается в Белый дом, и теперь он считает, что вопрос не снят с повестки дня.

Какими бы потрясающими ни казались его заявления, можно точно говорить, что это уже не шутки.

О том, почему Гренландия должна остаться с Данией и не спешить к независимости, читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки отмечает, что к статусу Гренландии следует относиться с осторожностью и сочувствием, чтобы не допустить гораздо большего кризиса, который не будет служить интересам ни одной из сторон спора.

Для этого он предлагает вспомнить историю.

Гренландия была датской колонией до 1953 года; с тех пор она стала фактической провинцией Дании.

Затем в 1979 году этот остров (крупнейший в мире) получил полномочия для самоуправления. А с 2009 года Гренландия сохраняет широкую автономию в составе Королевства Дания. В столице принимают решения только по нескольким сферам политики – это прежде всего безопасность и оборона. Остальное остается под контролем правительства в Копенгагене.

Большинство политических партий Гренландии хотят независимости для острова, и по соглашению 2009 года они имеют право провести референдум по этому вопросу.

"Но большинство гренландцев признают, что время для такого шага еще не пришло. Сначала Гренландия должна построить необходимый уровень способности, чтобы дальше она могла функционировать как независимое национальное государство", – констатирует Бильдт.

Он предполагает, что на фоне последних заявлений Трампа дискуссии о независимости острова будут доминировать на следующих выборах в Гренландии, которые состоятся не позднее 6 апреля. Но очень сомнительно, считает бывший премьер Швеции, что найдется много сторонников обмена датского правления в пользу перехода острова в крепкие руки Трампа и его MAGA-правительства.

"Нравится это или нет, но гренландцы преданы скандинавской модели благосостояния и сейчас, похоже, не готовы отказываться от нее в пользу американской модели", – пишет автор колонки.

Он приводит данные, что более половины государственного бюджета острова финансирует правительство Дании, а 90% экспорта с острова (в основном креветки) идет в Евросоюз, на рынок которого они имеют привилегированный доступ.

Кроме того, военные угрозы для Гренландии минимальны. Хотя Россия и Китай также имеют территориальные и экономические амбиции в Арктике, ближайшее расположение российских военных находится на расстоянии 2000 километров через Арктику. Китай еще дальше.

В Гренландии уже присутствуют военные США. По соглашению еще 1951 года (подтвержденному в последующих договоренностях), Пентагон имеет право базировать военные объекты на территории Гренландии.

Дания со своей стороны держит вокруг Гренландии патрульные корабли и вскоре получит беспилотники для наблюдения; но основной целью ее небольшого военного присутствия являются поисковые и спасательные операции.

Возможно, в конце концов путь к большей автономии приведет остров к независимости – но идти этой дорогой нужно рассудительно, а не через запугивание и подталкивание с высокомерием.

"А непристойное предложение Трампа, сделанное под дулом пистолета, не только абсурдно, но и опасно. Зато нынешние отношения Гренландии с Данией, развивающиеся в дружеском духе и без принуждения, являются, очевидно, лучшим вариантом для острова", – резюмирует бывший премьер Швеции.

Подробнее – в материале бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.