Прем'єрка Данії назвала абсурдним інтерес Трампа до Гренландії
Ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після того, як Дональд Трамп підтвердив інтерес до покупки острова.
Як повідомляє "Європейська правда", цю думку Фредеріксен висловила газеті Sermitsiaq.
"Гренландія не продається. Гренландія не є данська. Гренландія належить Гренландії. Я дуже сподіваюся, що це не серйозно", - заявила вона.
"Це абсурдна дискусія, і (прем'єр-міністр Гренландії. – Ред.) Кім Кільсен, звичайно, дав зрозуміти, що Гренландія не продається. На цьому розмова закінчується", - додала вона.
Президент США підтвердив журналістам у неділю, що він обговорював ідею покупки Гренландії, яка є автономною територією Данії. Трамп сказав, що покупка була б "стратегічно непоганою для США", хоча зараз це не "питання номер один".
Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія.
Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
У МЗС Гренландії заявили Трампу, що острів не продається.