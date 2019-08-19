Прем'єрка Данії назвала абсурдним інтерес Трампа до Гренландії

Ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після того, як Дональд Трамп підтвердив інтерес до покупки острова.

Як повідомляє "Європейська правда", цю думку Фредеріксен висловила газеті Sermitsiaq.

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"Гренландія не продається. Гренландія не є данська. Гренландія належить Гренландії. Я дуже сподіваюся, що це не серйозно", - заявила вона.

"Це абсурдна дискусія, і (прем'єр-міністр Гренландії. – Ред.) Кім Кільсен, звичайно, дав зрозуміти, що Гренландія не продається. На цьому розмова закінчується", - додала вона.

Президент США підтвердив журналістам у неділю, що він обговорював ідею покупки Гренландії, яка є автономною територією Данії. Трамп сказав, що покупка була б "стратегічно непоганою для США", хоча зараз це не "питання номер один".

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія.

Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

У МЗС Гренландії заявили Трампу, що острів не продається.