Британия поможет Украине с отслеживанием украденного РФ с оккупированных территорий зерна

Великобритания разработала базу данных для отслеживания и прекращения кражи зерна из оккупированных Россией украинских регионов и передаст ее Украине в ближайшие недели.

Об этом сообщили на сайте британского правительства, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении, Украина, которая остается основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности.

"База данных будет передана Украине министром охраны окружающей среды в ближайшие недели", – заявили там.

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В правительстве отметили, что база разработана "с использованием передовых научных достижений для определения мест выращивания и сбора зерна".

Страна разработала ее после того, как Украина обратилась к странам "большой семерки" (G7) с просьбой помочь отследить украденное зерно с украинских полей, находящихся под контролем РФ, которое затем перемаркируют и продают третьим странам.

Ожидается, что новая схема отслеживания перемещения зерна будет запущена в рамках договора о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией, подписание которого ожидается во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, который начался в четверг, 16 января.

Ранее СМИ информировали, что во время визита Стармера также будет обсуждаться вопрос возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.