В Киев прибыл министр обороны Италии
Фото
Новости — Четверг, 16 января 2025, 10:49 —
Новости — Четверг, 16 января 2025, 10:49 —
В четверг, 16 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с официальным визитом в Украину.
Об этом сообщило посольство Италии в Украине, передает "Европейская правда".
Как рассказали в посольстве Италии в Украине, в Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч.
В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Реклама:
Напомним, 9 января глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился с Крозетто. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: