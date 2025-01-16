В Киев прибыл министр обороны Италии

В четверг, 16 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщило посольство Италии в Украине, передает "Европейская правда".

Как рассказали в посольстве Италии в Украине, в Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

Фото: Х

В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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Напомним, 9 января глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился с Крозетто. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.