Україна та Італія обговорили постачання ракет для ППО та спільне виробництво оборонних систем

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі Умєров та Крозетто обговорили питання ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні, а також – перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них.

"Це дасть змогу створити довгострокові рішення для забезпечення потреб обох країн", – наголосив Умєров.

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Окремо очільник українського оборонного відомства наголосив на важливості передачі італійських БТР та БМП.

"Італія відіграє ключову роль у коаліції бронетанкової техніки, і ми вдячні за це", – запевнив він.

Умєров додав, що Україна відкрита до нових форматів співпраці з провідними італійськими оборонними компаніями, відтак вони домовилися продовжити діалог у цьому напрямку найближчим часом із конкретними пропозиціями.

В середині грудня італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

А 31 грудня Італія оголосила про виділення 13 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.