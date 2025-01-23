Почему проект выдачи паспортов не стал прорывом для белорусской оппозиции

26 января должен начаться прием заявок на получение "паспорта Новой Беларуси".

Этот документ, созданный белорусскими оппозиционными силами, должен стать альтернативным инструментом легализации для белорусов в Европе.

Запуск паспорта мог бы стать прорывным проектом белорусских демократических сил, увеличив политическую субъектность демократического движения. Однако на данном этапе инициатива столкнулась со шквалом критики и серьезными проблемами.

Подробнее – в статье Павла Радя и Ярослава Черногора из Совета внешней политики "Украинская призма" Паспорта в обход Лукашенко. Стал ли успехом самый масштабный проект белорусской оппозиции. Далее – краткое его изложение.

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Впервые проект паспорта был представлен в августе 2023 года с планом выдачи первых паспортов уже в начале 2024 года.

Однако уже на этапе реализации возникло несколько трудностей.

Сначала сильно сместились сроки полноценного запуска проекта, а летом 2024 года Павел Латушко, представитель Объединенного переходного кабинета (ОПК, протовласть белорусских демократических сил) по вопросам транзита власти, заявлял о том, что проект "подвисает" из-за отсутствия готового экземпляра и из-за проблем с признанием такого документа на уровне государств-членов ЕС.

Впоследствии возник скандал вокруг подрядчика.

Как выяснилось, литовское предприятие, которое должно было заниматься печатью паспортов, было связано с "кошельком" Александра Лукашенко Виктором Шевцовым, а за самой компанией тянулся шлейф коррупционной деятельности.

Третьим серьезным вызовом стала отставка представителя по международным делам ОПК Валерия Ковалевского, который был идейным вдохновителем проекта и отвечал за его реализацию.

Поэтому после отставки Ковалевского изменился состав команды, которая работала над проектом, а главой инициативы был назначен литовец Марус Гуделайтис.

Начало принятия заявок на получение "оппозиционного" паспорта совпало с днем "президентских выборов" в Беларуси.

И это явно не случайно, потому что запуск паспорта стал одним из ответов демократической среды Лукашенко.

"Это не только символический, но и реальный сертификат, хотя он пока непригоден для международных поездок. Конечно, наша цель – чтобы этот документ мог заменить паспорт иностранца, использоваться для путешествий, а также заменить просроченные паспорта при подаче документов на легализацию, например. В течение этого года мы будем добавлять в паспорт определенный функционал", – уверяет советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Впрочем, этот проект до сих пор имеет ряд серьезных проблем, связанных с реалистичностью его полноценного внедрения и политической волей других стран.

Самым очевидным вопросом остается функционал документа.

Скорее всего, даже в случае успешного завершения переговоров с другими странами возможности владельцев паспортов в каждой стране будут отличаться, а затем "паспорт Новой Беларуси" не сможет полностью заменить документы государственного образца, монополия на выдачу которых остается в руках режима Лукашенко.

Однако еще более насущным вопросом для рядового белоруса является безопасность персональных данных. Ведь режиму Лукашенко ранее неоднократно удавалось получить доступ к чувствительной информации.

Изначально существовала очень небольшая вероятность того, что "паспорт Новой Беларуси" сразу же станет полноценной заменой для документов официального образца, монополию на которые сохраняет режим Лукашенко.

Маловероятно и то, что белорусским демократическим силам удастся в течение следующих месяцев достичь значительного прорыва, пока в вопросах документов взаимодействие происходит только с официальным Минском.

Провал проекта может поставить под сомнение дальнейшие перспективы белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской.

Подробнее – в материале Павла Радя и Ярослава Черногора Паспорта в обход Лукашенко. Стал ли успехом самый масштабный проект белорусской оппозиции.