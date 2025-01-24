Как партия власти Грузии сделала ставку на возвращение Трампа и к чему это привело

Протесты в Грузии "при любых условиях" не продержатся до инаугурации Дональда Трампа 20 января – такое громкое заявление в начале декабря сделал премьер Ираклий Кобахидзе.

Как минимум, можно говорить, что этот прогноз уже провален.

Протесты не только не завершились, но и стали масштабнее, популярнее и, самое главное, креативнее.

А в Евросоюзе первая страна – Эстония – публично заявила о непризнании легитимной нынешнюю власть Грузии.

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О "глухом тупике", в котором оказалась грузинская власть, читайте в статье основателя Грузинско-Украинского центра Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия не сдается: почему возвращение Трампа не помогло пророссийским властям победить протесты. Далее – краткое ее изложение.

Стратегия партии "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзины Иванишвили достаточно проста.

Игнорировать критику как внутри страны, так и от других государств, постепенно "закручивать гайки" в стране, чтобы в какой-то момент, когда Запад устанет от противостояния и потеряет веру в возможность бескровной смены власти, предложить определенные уступки в обмен на признание сложившегося статус-кво.

В новогодние праздники происходили масштабные чистки в министерствах и других госструктурах. Нелояльность значительного количества чиновников среднего звена оказалась крайне неприятным сюрпризом для власти – и "Грузинская мечта" решила действовать в ответ.

Праздники прошли, а активность протеста на спад не пошла. И ответом на это стала уже традиционная жестокость силовиков.

Но все это не влияет на настроенность общества продолжать сопротивление.

15 января в Грузии состоялась первая за много лет масштабная забастовка. И конечно же, продолжаются масштабные протесты студентов – в них участвуют семь ведущих университетов страны.

Понятно, что "тупик", в котором оказалась "Грузинская мечта", больше всего отвечает интересам России, которая уже открыто приглашает Грузию в формат "3+3".

"Первые контакты уже состоялись, наши грузинские соседи пока не занимают отведенное для них кресло, но это кресло за столом, за которым мы собираемся обсуждать проблемы региона, всегда остается для них доступным", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стоит отметить, что "Грузинская мечта" не прокомментировала циничное заявление Лаврова.

Тем временем в США завершилась очередная передача власти, и президент Дональд Трамп вступил в должность.

Именно на президентстве Трампа, его победе над "Deep state" и последующей перезагрузке "Грузинская мечта" в последние месяцы строила свою пропаганду.

Пропагандисты "Грузинской мечты" и их телеканалы изо всех сил уверяли свой электорат, что после 20 января все станет на свои места.

Однако, к сожалению для "Грузинской мечты", реальность оказалась совсем другой.

Вместо лидеров "Грузинской мечты" в зале инаугурации нового президента появилась президент Саломе Зурабишвили – ее пригласил в Вашингтон влиятельный конгрессмен-республиканец и глава Хельсинкского комитета США Джо Уилсон, который в последнее время стал настоящим "американским ужасом" для лидеров "Грузинской мечты".

Именно Джо Уилсон стоит за санкциями против лидеров "Грузинской мечты". Однако, похоже, он не собирается останавливаться и обещает "мечтателям" еще больше неприятных сюрпризов.

Тем временем основатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили начал последнюю операцию по спасению своих активов на Западе.

Это показатель того, что он вместе с "Грузинской мечтой" будут бороться до последнего вздоха. Борьба будет тяжелой, длительной и бескомпромиссной.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Грузия не сдается: почему возвращение Трампа не помогло пророссийским властям победить протесты.