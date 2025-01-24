Грузия не сдается: почему возвращение Трампа не помогло пророссийским властям победить протесты

Протесты в Грузии "при любых условиях" не продержатся до инаугурации Дональда Трампа 20 января – такое громкое заявление в начале декабря сделал премьер Ираклий Кобахидзе.

Как минимум, можно говорить, что этот прогноз уже провален.

Протесты не только не завершились, но и стали более масштабными, популярными и, самое главное, креативными.

Несмотря на все давление, общество не сдается и продолжает бороться за европейское будущее своей страны.

Реклама:

В то же время ставка правящей партии "Грузинская мечта" на то, что смена администрации в США позволит ей выйти из изоляции, явно провалилась.

А в Евросоюзе первая страна публично заявила о непризнании легитимными нынешних властей Грузии.

Нападение в Батуми

Стратегия правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзины Иванишвили достаточно проста.

Игнорировать критику как внутри страны, так и от других стран, постепенно "закручивать гайки" внутри страны, чтобы в какой-то момент, когда Запад устанет от противостояния и утратит веру в возможности бескровной смены власти, предложить определенные уступки взамен на признание сложившегося статус-кво.

Именно этим грузинские власти планировали заняться в новогодние праздники, когда внимание простых граждан занято не политикой. Именно в эти дни происходили масштабные чистки в министерствах и других госслужбах.

Нелояльность значительного количества чиновником среднего звена оказалось крайне неприятным сюрпризом для властей – и "Грузинская мечта" решила действовать в ответ.

Однако праздники прошли, а активность протеста на спад не пошла. И ответом на это стала уже традиционная жестокость силовиков.

Показательными стали события в Батуми 12 января, когда среди задержанных оказалась известная журналистка, основательница онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели.

Батуми стал показательным и в связи с другим происшествием – спустя несколько дней в этом городе в отеле "Шератон" избили бывшего премьер-министра Грузии и основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию. Среди нападавших были замечены депутат парламента от правящей партии Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе.

Показательно, что нападение произошло сразу после того, как угрозы в адрес экс-премьера от "Грузинской мечты" озвучил почетный глава этой партии Бидзина Иванишвили.

И не менее показательный момент – на фоне уничтожения улик полиция теперь стремится сделать Гахарию зачинщиком конфликта и угрожает открыть дело против него.

Однако все это не влияет настрой общества продолжать сопротивление.

15 января в Грузии прошла первая за многие годы масштабная забастовка – и в ней приняли участие сотни компаний, включая крупные, которым вроде как невыгодно ссориться с властями.

Забастовка длилась всего несколько часов, однако в будущем может длиться дольше.

И конечно же, продолжаются масштабные протесты студентов – в них принимают участие семь ведущих университета страны.

Приглашение от Лаврова

Показательно, как нынешний антизападный разворот Грузии восприняли ее соседи.

Союзниками нынешней власти, наряду с ожидаемыми Россией, Китаем и Ираном, оказался и соседний Азербайджан.

Более того, именно Баку стал для "Грузинской мечты" де-факто "спасательным кругом", который подпитывает ее дефицитную легитимность на международной арене.

В то же время другой сосед Грузии – Армения – изо всех сил стремится игнорировать острый политический кризис у своих границ.

С одной стороны, официальный Ереван в своё время поздравил "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, а ее назначенца Михеила Кавелашвили – с избранием на пост президента.

А с другой – после парламентских выборов в Грузии официальных визитов между Тбилиси и Ереваном пока не было. И это при том, что до выборов такие встречи были весьма частыми.

Похоже, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не очень заинтересован в тесных отношениях с режимом, который все хуже воспринимается на Западе.

И разумеется, что "тупик", в котором оказалась "Грузинская мечта", больше всего отвечает интересам России, которая уже открыто приглашает Грузию в формат "3+3".

Речь идет о концепции, когда все вопросы в регионе Южного Кавказа должны решаться как странами этого региона (Грузией, Арменией и Азербайджаном), так и тремя странами-соседями: Россией, Турцией и Ираном. То есть – без вмешательства Запада.

Показательно, что в РФ настолько надеются затащить Грузию в этот формат, что стараются не замечать, что они сами признают в регионе в качестве отдельных государств аннексированные у Грузии Абхазию и Южную Осетию.

И сейчас в Кремле надеются получить с этого дивиденды.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявил, что Грузия может занять свое место в формате "3+3". В частности, он заявил: "Первые контакты уже состоялись, наши грузинские соседи пока не занимают отведенное для них кресло, но это кресло за столом, за которым мы собираемся обсуждать проблемы региона, всегда остается для них доступным".

Примечательно, что "Грузинская мечта" не прокомментировала циничное заявление Лаврова.

Надежда на Трампа

Тем временем в США завершилась очередная транзакция власти и президент Дональд Трамп вступил в должность.

Именно на президентстве Трампа, его победе над "Deep state" и последующей перезагрузке "Грузинская мечта" в последние месяцы строила свою пропаганду.

Именно такого рода нарративами премьер Кобахидзе, и не только он один, кормили как своих сторонников, так и крупный бизнес – по сути, вся пропаганда властей в последний месяц сводилась к тому, что вскоре отношение властей США к Грузии диаметрально измениться.

Пропагандисты "Грузинской мечты" и их телеканалы изо всех сил уверяли свой электорат, что напряженные отношения с США являются результатом вредных действий уходящей администрации Джо Байдена и что после 20 января все встанет на свои места.

И разумеется, что в этот день и премьер-министр, и министр иностранных дел Грузии поздравили президента Трампа с возвращением в Белый дом, пожелав новому президенту успехов и выразив надежду на улучшение двусторонних отношений.

Однако, к сожалению для "Грузинской мечты", реальность оказалась совершенно иной.

Вместо лидеров "Грузинской мечты" в зале инаугурации нового президента появилась президент Саломе Зурабишвили – ее пригласил в Вашингтон влиятельный конгрессмен-республиканец и председатель Хельсинкского комитета США Джо Уилсон, который в последнее время стал настоящим "американским кошмаром" для лидеров "Грузинской мечты".

Все последние беды и неудачи "Грузинской мечты" во многом связаны с этим человеком. Именно Джо Уилсон стоит за санкциями против лидеров "Грузинской мечты". Однако, похоже, он не собирается останавливаться и обещает "мечтателям" еще больше неприятных сюрпризов.

И если само присутствие Зурабишвили на инаугурации в "Грузинской мечте" еще удалось воспринимать более-менее спокойно, то настоящим ударом стал уровень встреч в Вашингтоне.

С политиком, которого в правящей партии упорно считают пенсионером, провели ознакомительные встречи будущие госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

И дополнительный удар по "Грузинской мечте" нанес уже упомянутый конгрессмен Джо Уилсон, который стал настоящим гневом Божьим для нынешних грузинских властей. "Иванишвили, Мадуро, Хаменеи, военный преступник Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, террористы Аль-Бадра… Санкции грядут, готовьтесь", – написал конгрессмен.

Уилсон не обошёл стороной и де-факто премьер-министра Кобахидзе. В ответ на его поздравление он написал: "Марионеточный премьер-министр Иванишвили – не друг президента Трампа, он пешка Коммунистической партии Китая и иранского режима и скоро окажется в санкционном списке США".

И как только Дональд Трамп подаст сигнал, что такая риторика поддерживается ним – это приведет как минимум к серозным проблемам как внутри "Грузинской мечты", так и в их отношении с бизнесом – ведь стратегия "продержаться до 20 января" явно провалилась.

И хотя Евросоюз традиционно отстает от Соединенных Штатов – против введения санкций выступают пророссийские Венгрия и Словакия, – однако и тут есть важные сигналы Грузии и ее обществу.

Речь идет о решение парламента Эстонии считать легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили и соответственно – не признавать легитимными ни парламент и правительство Грузии, ни "президента" Михеила Кавелашвили.

Еще неделю назад официальный Тбилиси мог утверждать, что Эстония действует не в интересах своего народа, а выполняет задачи администрации Байдена.

Однако теперь такая риторика становится невозможной. Как следствие – в "Грузинской мечте" попытались проигнорировать это решение, заявив, что остаются "в односторонней дружбе с Эстонией".

При этом такй шаг Таллинна имеет все шансы стать важным прецедентом – крайне нежелательным для Бидзины Иванишвили и его команды. Этому примеру могут последовать и другие страны ЕС, а также Украина.

* * * * *

Тем временем Бидзина Иванишвили начал последнюю операцию по спасению своих активов, инвестированных на Западе.

После персональных санкций США, конечно, он больше не доверяет западным институтам и пытается сосредоточить все свои активы в Грузии. Тем более, что уже появилась информация о том, что Великобритания также всерьез рассматривает возможность введения в отношении его аналогичных санкций.

С этой целью, как сообщают грузинские СМИ, он уже учредил в Грузии несколько компаний на имя членов своей семьи.

Это показатель того, что Бидзина Иванишвили вместе с "Грузинской мечтой" ни от чего отказываться не собирается и, несмотря на сильные протесты общественности, будет бороться до последнего вздоха.

Для него удержание власти остается единственным способом сохранить свое имущество.

И это означает, что борьба будет трудной, продолжительной и бескомпромиссной.

И хотя силовые структуры по-прежнему остаются лояльны нынешней власти, сидеть "на штыках" становится все менее комфортно.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"