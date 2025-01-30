Как и почему Грузию унизили в Страсбурге и "выгнали" из ПАСЕ

В среду под вечер, после трех дней горячих дебатов, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию за тот беспредел, который творит действующая грузинская власть – включая фальсификацию выборов, подавление протестов и произвольные выборы.

Принятое решение, впрочем, стало компромиссным.

Провластным депутатам из Грузии предоставили право работать в ПАСЕ, но под санкциями и с очень урезанными правами.

Руководитель парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани заявила о "выходе из ПАСЕ". При этом, страна планирует сотрудничать с Советом Европы.

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Подробнее о том, как наказали Грузию, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Страсбурга) Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ. Далее – краткое ее изложение.

Как известно, ПАСЕ не имеет влияния на торговлю или финансовые услуги, поэтому может осуществлять только политическое давление.

Цель санкций против Грузии – сделать так, чтобы подсанкционное государство почувствовало ограничение прав или даже унижение.

И меры в отношении Грузии с этим прекрасно справляются. Если упрощенно, то грузинам разрешили только выступать на сессиях, голосовать (и то, кроме решения по Грузии), а также общаться с коллегами.

Столь широкие ограничения действительно унизительны.

В обозримом прошлом такие санкции применяли только к россиянам в 2014-15 годах, и тогда они в знак протеста каждый раз уходили из ПАСЕ.

Еще одна очень важная деталь решения: признание того, что в Грузии есть политзаключенные. Здесь к Грузии выставлено четкое требование: освободить всех политических заключенных до апрельской сессии 2025 года.

Но главная "фишка" решения ПАСЕ – это требование о новых парламентских выборах.

ПАСЕ определила, что "из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением".

То есть этот путь определен как безальтернативный для Грузии.

Кроме того, в требовании ПАСЕ говорится об очень быстром начале процесса. Еще до апреля, то есть в течение трех месяцев, ПАСЕ должна формально начать предвыборные процессы, и это определено одним из индикаторов, согласно которым на апрельской сессии ассамблея будет решать, что делать с Грузией дальше.

Но планируют ли грузины выполнять эти требования? Однозначно, нет.

Впрочем, не стоит закрывать глаза и на негативные последствия этого решения ПАСЕ.

Проблема в том, что даже временное признание их полномочий означает, что ПАСЕ признала полномочность и легитимность нового грузинского парламента. Даже несмотря на то, что в его составе нет ни одной из оппозиционных партий, за которые голосовали граждане. И даже несмотря на то, что правящая партия отобрала одно из мест в делегации в ПАСЕ, зарезервированных для оппозиции.

Новый грузинский парламент, по сути, благодаря решению ПАСЕ пробил международную блокаду и существенно подорвал все дальнейшие сомнения в его легитимности.

Грузия уже заявила, что уходит из Парламентской ассамблеи Совета Европы, но продолжит сотрудничество с Советом Европы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Страсбурга) Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ.