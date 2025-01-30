FT: в ЕС обсуждают идею возвращения к закупкам газа у России

Европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, сторонники идеи покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня.

По словам трех официальных лиц, эта идея была одобрена некоторыми официальными лицами Германии и Венгрии при поддержке других столиц, которые рассматривают ее как способ снижения стоимости энергоносителей в Европе.

Реклама:

Но в то же время даже предварительное обсуждение идеи возобновления поставок российского газа в Европу уже вызвало резкую реакцию ближайших союзников Украины в ЕС.

Чиновники и дипломаты восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов российских энергоносителей, были разъярены этой идеей.

"Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?" – сказал один из чиновников.

Кроме того, возобновление дискуссий о возобновлении поставок российского газа обеспокоило некоторых американских экспортеров СПГ, которые стремятся подписать долгосрочные соглашения о поставках с европейскими компаниями.

По словам двух чиновников, они опасаются, что любое восстановление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Другой высокопоставленный чиновник добавил, что "в конце концов, все хотят снизить цены на энергоносители".

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

В то же время недавно стало известно, что Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа в новый пакет санкций.