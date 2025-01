Новые санкции ЕС против России будут направлены на алюминий, аграрку, "теневой флот" и СПГ

Новый 16-тый пакет санкций ЕС против России будет направлен на алюминий, агропродукцию, "теневой флот", сжиженный газ и российские банки.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что новый пакет санкций ЕС против России готовится, но впервые поступит на рассмотрение стран-членов на следующей неделе.

"(Пакет) нацелен на алюминий, агропродукцию, теневой флот, СПГ и другие банки", – отметил Джозвяк.

New 🇪🇺 sanctions package on 🇷🇺 being prepared but will come to member states first next week. Targeting aluminium, and agri-products, shadow fleet, LNG and more banks